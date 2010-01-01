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Электронные компоненты и приборы
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Хиты продаж

LRS-350-12

LRS-350-12

(MW)

Источник питания в кожухе

45 шт. на складе

2178.67 руб.

NES-15-15

NES-15-15

(MW)

Источник питания в кожухе

34 шт. на складе

770.24 руб.

SKM100GB12T4

SKM100GB12T4

(SEMIKRON)

IGBT силовой модуль

38 шт. на складе

3709.44 руб.

WH1602D-TMI-CT

WH1602D-TMI-CT

(WINSTAR)

LCD дисплей

431 шт. на складе

357.46 руб.

ODROID-XU4

ODROID-XU4

(HARDKERN)

Отладочная плата, набор, встраиваемый модуль

19 шт. на складе

7166.04 руб.

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