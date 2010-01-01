Электронные компоненты и приборы
Розничные и оптовые продажи
- Блоки питания
- Средства разработки
- Датчики
- Электромеханика
- Беспроводные компоненты и модули
- Микросхемы
- Транзисторы
- Диоды
- Конденсаторы
- Резисторы
- Индуктивности
- Устройства защиты
- Паяльное оборудование
- Разъёмы
- Оптоэлектроника
- Электрооборудование
- Корпуса
- Измерительные приборы
- Ручной инструмент
- Провода и кабели
Наши преимущества
-
50 000 товаров на складе в Москве
-
300 рублей - стоимость доставки по всей РФ
-
10 лет на рынке электронных компонентов
-
1000 рублей - минимальная сумма заказа
-
12 минут - среднее время выставления счета
Хиты продаж
(MW)
Источник питания в кожухе
45 шт. на складе
2178.67 руб.
(MW)
Источник питания в кожухе
34 шт. на складе
770.24 руб.
(SEMIKRON)
IGBT силовой модуль
38 шт. на складе
3709.44 руб.
(WINSTAR)
LCD дисплей
431 шт. на складе
357.46 руб.
(HARDKERN)
Отладочная плата, набор, встраиваемый модуль
19 шт. на складе
7166.04 руб.