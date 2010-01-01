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Радиочастотные модули

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Радиочастотные модули
Радиочастотные модули можно купить с доставкой по Москве и России. Самовывоз из г. Химки.
На сайте актуальная информация по ценам, наличию и срокам отгрузки.
По крупнооптовым поставкам для получения специального предложения напишите на zakaz@elruselement.ru.
В интернет-магазине Элрус представлены Радиочастотные модули от ведущих мировых производителей по выгодным ценам.
Наименование
RTL8211E-VB-CG

GD-RXV6D

TE-CC430F51-433

SIM800 [S2-105MB-Z1612 M32. B08]

RC1240

RT4-433

RT40-433

BFP196WNH6327XTSA1

ESP32-PICO-D4

S2-LPQTR

ST25DV04K-IER6T3

E32-868T30D

SIM68M [S2-106ZT-Z1C0K. B05V82NJ. 10.19.7. 9600. REEL]

SIM68M [S2-106ZT-Z1C0Q. B06V13. 10.19.7. 9600. REEL. AXN5.1]

ESP32-WROOM-32U [4MB]

CC1120RHBR

RAK413BS-ST01

RFM42B-433-S1

BGA616H6327XTSA1

RAK473MA

E18-MS1-PCB

ST25DV64K-IER6T3

ML8088sI

RFM65CW-868S2

ESP32-D0WD

RAK475MA

LEA-M8S

RXQ2-433

RFM50-433

RFM67W-433S2

BFQ790H6327XTSA1

ESP8266EX

TDA7210XUMA1

ST25DV16K-IER6S3

SIM68M [S2-106ZT-Z1C0W. B06V14. 10.19.7. 9600. REEL. AXN5.1 QZSS off]

RAK473MB

RAK475MB

MBC13916NT1

RFM31B-868-S

RFM42B-868-S1

ESP32-S0WD

TDA7110FHTMA1

RFM31B-433D

SIM5320E [S2-104FH-Z0K3V. B14. NEW REV]

GL500

RFM67W-868S2

BGA725L6E6327FTSA1

TDA7116FHTMA1

E07-433M20S

MOD-nRF8001

Наименование Описание Запасы Цена с НДС Заказать
RTL8211E-VB-CG

Приемо-передатчик беспроводной

Артикул: 1334504-1

Производитель: RLT

 31 шт


1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
От 1 120,94 ₽
От 33 113,25 ₽
От 68 104,83 ₽
От 143 99,21 ₽
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GD-RXV6D

Приёмо-передатчик общего назначения

Артикул: 361240-1

Производитель: TECHWAY

 131 шт


1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
От 1 294,50 ₽
От 9 289,55 ₽
От 17 282,13 ₽
От 36 277,18 ₽
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TE-CC430F51-433

Приёмо-передатчик общего назначения

Артикул: 1048344-1

Производитель: Россия

 282 шт


1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
От 1 698,91 ₽
От 4 687,16 ₽
От 7 669,54 ₽
От 14 657,79 ₽
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SIM800 [S2-105MB-Z1612 M32. B08]

Приемо-передатчик беспроводной

Артикул: 2195646-1

Производитель: SIMCOM

 78 шт


1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
От 1 680,60 ₽
От 6 637,30 ₽
От 13 589,91 ₽
От 26 558,30 ₽
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RC1240

Приёмо-передатчик общего назначения

Артикул: 277965-1

Производитель: RADCRAFT

 34 шт


1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
От 1 2 738,62 ₽
От 2 2 692,59 ₽
От 4 2 623,55 ₽
- шт+
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RT4-433

Приёмо-передатчик общего назначения

Артикул: 163580-1

Производитель: TELC

 128 шт


1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
От 1 184,62 ₽
От 12 181,52 ₽
От 25 176,87 ₽
От 51 173,76 ₽
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RT40-433

Приёмо-передатчик общего назначения

Артикул: 736136-1

Производитель: TELC

 42 шт


1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
От 1 395,02 ₽
От 6 388,39 ₽
От 12 378,43 ₽
От 24 371,79 ₽
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BFP196WNH6327XTSA1

Приёмо-передатчик общего назначения

Артикул: 2286880-1

Производитель: INFIN

 3583 шт


1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
От 1 4,40 ₽
От 610 4,33 ₽
От 1250 4,22 ₽
От 3000 4,15 ₽
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ESP32-PICO-D4

Приёмо-передатчик общего назначения

Артикул: 2739133-1

Производитель: ESPRES

 135 шт


1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
От 1 307,43 ₽
От 13 287,87 ₽
От 27 266,46 ₽
От 56 252,18 ₽
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S2-LPQTR

Приёмо-передатчик общего назначения

Артикул: 2260534-1

Производитель: ST

 1174 шт


1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
От 1 122,07 ₽
От 33 114,30 ₽
От 68 105,81 ₽
От 141 100,14 ₽
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ST25DV04K-IER6T3

Компонент RFID

Артикул: 2607503-1

Производитель: ST

 682 шт


1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
От 1 49,05 ₽
От 81 45,95 ₽
От 200 42,53 ₽
От 400 40,24 ₽
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E32-868T30D

E32-868T30D, модуль LoRa, SX1276, 868MHz, UART, 8 км

Артикул: 2014435732-3

Производитель: EBYTE

 2 шт


3-5 раб. дней
От 1 1 260 ₽
От 2 1 179,36 ₽
От 8 1 122,78 ₽
От 14 1 087,25 ₽
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SIM68M [S2-106ZT-Z1C0K. B05V82NJ. 10.19.7. 9600. REEL]

Приемо-передатчик беспроводной

Артикул: 2275069-1

Производитель: SIMCOM

 5 шт


1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
От 1 683,11 ₽
От 6 639,64 ₽
От 12 592,07 ₽
От 26 560,35 ₽
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SIM68M [S2-106ZT-Z1C0Q. B06V13. 10.19.7. 9600. REEL. AXN5.1]

Приемо-передатчик беспроводной

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ESP32-WROOM-32U [4MB]

Приёмо-передатчик общего назначения

Артикул: 2739131-1

Производитель: ESPRES

 131 шт


1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
От 1 343,79 ₽
От 12 321,92 ₽
От 24 297,99 ₽
От 50 282,02 ₽
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CC1120RHBR

Радиочастотный приемопередатчик с поддержкой FSK/GFSK/MSK/OOK электропитание 2.5В/3.3В 32-Pin VQFN EP лента на катушке

Артикул: 188671-5

Производитель: Texas

 100 шт


3-6 раб. дней
От 2 223,02 ₽
От 7 209,35 ₽
От 14 201,55 ₽
От 28 195,32 ₽
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RAK413BS-ST01

WiFi приёмо-передатчик

Артикул: 2586497-1

Производитель: RAK

 10 шт


1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
От 1 450,36 ₽
От 6 442,79 ₽
От 11 431,44 ₽
От 24 423,87 ₽
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RFM42B-433-S1

RFM42B-433-S1, передатчик 433МГц FSK/GFSK/OOK SPI

Артикул: 998168914-3

Производитель: HPRF

 8 шт


3-5 раб. дней
От 1 1 068,48 ₽
От 10 980,78 ₽
От 40 926,56 ₽
От 70 926,56 ₽
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BGA616H6327XTSA1

Приёмо-передатчик общего назначения

Артикул: 2112358-1

Производитель: INFIN

 2205 шт


1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
От 1 53,25 ₽
От 75 49,85 ₽
От 154 46,15 ₽
От 323 43,68 ₽
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RAK473MA

WiFi приёмо-передатчик

Артикул: 2586566-1

Производитель: RAK

 50 шт


1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
От 1 353,65 ₽
От 7 347,71 ₽
От 13 338,80 ₽
От 27 332,85 ₽
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E18-MS1-PCB

E18-MS1-PCB, Модуль ZigBee, CC2530, 2.4GHz, UART, I/O, 0.2 км

Артикул: 2013033811-3

Производитель: EBYTE

 12 шт


3-5 раб. дней
От 1 735,84 ₽
От 2 661,25 ₽
От 8 629,64 ₽
От 14 609,83 ₽
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ST25DV64K-IER6T3

Компонент RFID

Артикул: 2607508-1

Производитель: ST

 67 шт


1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
От 1 84,30 ₽
От 44 82,89 ₽
От 90 79,37 ₽
От 200 75,12 ₽
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ML8088sI

Приемо-передатчик беспроводной

Артикул: 2259494-1

Производитель: НАВИА

 1028 шт


1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
От 1 897,90 ₽
От 5 840,77 ₽
От 10 778,25 ₽
От 20 736,55 ₽
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RFM65CW-868S2

RFM65CW-868S2, приемник 868МГц FSK/GFSK/MSK/GMSK/OOK SPI

Артикул: 531402572-3

Производитель: HPRF

 15 шт


3-5 раб. дней
От 1 715,68 ₽
От 10 654,19 ₽
От 40 614,21 ₽
От 70 585,92 ₽
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ESP32-D0WD

Приёмо-передатчик общего назначения

Артикул: 2739127-1

Производитель: ESPRES

 12 шт


1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
От 1 229,91 ₽
От 18 215,28 ₽
От 36 199,27 ₽
От 75 188,60 ₽
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RAK475MA

WiFi приёмо-передатчик

Артикул: 2586572-1

Производитель: RAK

 19 шт


1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
От 1 409,05 ₽
От 6 402,17 ₽
От 13 391,86 ₽
От 26 384,98 ₽
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LEA-M8S

Приёмо-передатчик общего назначения

Артикул: 1910171-1

Производитель: UBLOX

 15 шт


1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
От 1 1 070,06 ₽
От 4 1 001,98 ₽
От 8 927,46 ₽
От 17 877,78 ₽
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RXQ2-433

Приёмо-передатчик общего назначения

Артикул: 234927-1

Производитель: TELC

 103 шт


1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
От 1 1 003,03 ₽
От 3 986,18 ₽
От 6 960,89 ₽
От 12 944,03 ₽
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RFM50-433

RFM50-433, модем 433МГц FSK/GFSK/OOK UART,SPI,I2C

Артикул: 677612284-3

Производитель: HPRF

 2 шт


3-5 раб. дней
От 1 1 068,48 ₽
От 10 980,78 ₽
От 40 920,68 ₽
От 70 878,09 ₽
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RFM67W-433S2

RFM67W-433S2, передатчик 433МГц FSK/GFSK/MSK/GMSK/OOK SPI

Артикул: 269744865-3

Производитель: HPRF

 18 шт


3-5 раб. дней
От 1 715,68 ₽
От 10 653,18 ₽
От 40 613,35 ₽
От 70 585,18 ₽
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BFQ790H6327XTSA1

Приёмо-передатчик общего назначения

Артикул: 2201379-1

Производитель: INFIN

 169 шт


1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
От 1 118,98 ₽
От 34 111,42 ₽
От 69 103,13 ₽
От 145 97,60 ₽
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ESP8266EX

ESP8266EX, WiFi приемо-передатчик QFN32

Артикул: 2014431902-3

Производитель: ESPRES

 9 шт


3-5 раб. дней
От 1 161,28 ₽
От 5 159,48 ₽
От 20 156,63 ₽
От 35 156,63 ₽
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TDA7210XUMA1

Приёмо-передатчик общего назначения

Артикул: 2096617-1

Производитель: INFIN

 69 шт


1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
От 1 122,35 ₽
От 33 114,56 ₽
От 67 106,04 ₽
От 141 100,36 ₽
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Радиоприемник АМ/ЧМ 5В автомобильного применения 32-Pin VQFN лента на катушке

Артикул: 346693-5

Производитель: INF

 91 шт


3-6 раб. дней
От 6 93,94 ₽
От 18 86,78 ₽
От 35 82,65 ₽
От 69 79,68 ₽
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ST25DV16K-IER6S3

Компонент RFID

Артикул: 2607505-1

Производитель: ST

 72 шт


1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
От 1 64,96 ₽
От 61 60,82 ₽
От 126 56,31 ₽
От 265 53,29 ₽
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SIM68M [S2-106ZT-Z1C0W. B06V14. 10.19.7. 9600. REEL. AXN5.1 QZSS off]

Приемо-передатчик беспроводной

Артикул: 3423578-1

Производитель: SIMCOM

 49 шт


1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
От 1 663,87 ₽
От 6 621,63 ₽
От 13 575,41 ₽
От 26 544,58 ₽
Еще
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RAK473MB

WiFi приёмо-передатчик

Артикул: 2586568-1

Производитель: RAK

 25 шт


1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
От 1 353,65 ₽
От 7 347,71 ₽
От 13 338,80 ₽
От 27 332,85 ₽
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RAK475MB

WiFi приёмо-передатчик

Артикул: 2586577-1

Производитель: RAK

 12 шт


1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
От 1 729,37 ₽
От 6 682,96 ₽
От 12 632,17 ₽
От 24 598,31 ₽
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MBC13916NT1

Приёмо-передатчик общего назначения

Артикул: 191215-1

Производитель: NXP/FRS

 3029 шт


1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
От 1 51,41 ₽
От 77 48,13 ₽
От 160 44,56 ₽
От 335 42,17 ₽
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RFM31B-868-S

RFM31B-868-S, приемник 868МГц FSK/GFSK/OOK SPI

Артикул: 208709711-3

Производитель: HPRF

 20 шт


3-5 раб. дней
От 1 715,68 ₽
От 10 654,19 ₽
От 40 614,21 ₽
От 70 585,92 ₽
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RFM42B-868-S1

RFM42B-868-S1, передатчик 868МГц FSK/GFSK/OOK SPI

Артикул: 518463119-3

Производитель: HPRF

 15 шт


3-5 раб. дней
От 1 1 068,48 ₽
От 10 980,78 ₽
От 40 920,68 ₽
От 70 878,09 ₽
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ESP32-S0WD

Приёмо-передатчик общего назначения

Артикул: 2739124-1

Производитель: ESPRES

 92 шт


1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
От 1 268,33 ₽
От 13 263,82 ₽
От 26 257,06 ₽
От 54 252,55 ₽
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TDA7110FHTMA1

Приёмо-передатчик общего назначения

Артикул: 2117197-1

Производитель: INFIN

 242 шт


1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
От 1 53,68 ₽
От 45 52,77 ₽
От 93 51,42 ₽
От 194 50,52 ₽
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RFM31B-433D

Приёмо-передатчик общего назначения

Артикул: 569220-1

Производитель: HOPERF

 6 шт


1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
От 1 254,20 ₽
От 11 249,93 ₽
От 22 243,52 ₽
От 40 239,25 ₽
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SIM5320E [S2-104FH-Z0K3V. B14. NEW REV]

Приемо-передатчик беспроводной

Артикул: 3409688-1

Производитель: SIMCOM

 15 шт


1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
От 1 3 771,16 ₽
От 2 3 531,22 ₽
От 3 3 268,64 ₽
От 5 3 093,52 ₽
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GL500

Приемо-передатчик беспроводной

Артикул: 2107548-1

Производитель: QLINK

 12 шт


1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
От 1 5 839,76 ₽
От 2 5 741,61 ₽
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RFM67W-868S2

RFM67W-868S2, передатчик 868МГц FSK/GFSK/MSK/GMSK/OOK SPI

Артикул: 434020983-3

Производитель: HPRF

 18 шт


3-5 раб. дней
От 1 715,68 ₽
От 10 654,19 ₽
От 40 614,21 ₽
От 70 585,92 ₽
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BGA725L6E6327FTSA1

Приёмо-передатчик общего назначения

Артикул: 1365243-1

Производитель: INFIN

 968 шт


1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
От 1 22,43 ₽
От 176 21 ₽
От 365 19,45 ₽
От 767 18,40 ₽
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TDA7116FHTMA1

Приёмо-передатчик общего назначения

Артикул: 2117199-1

Производитель: INFIN

 474 шт


1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
От 1 27,41 ₽
От 87 26,95 ₽
От 181 26,26 ₽
От 379 25,80 ₽
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E07-433M20S

E07-433M20S, Радиомодуль, CC1101, 433MHz, SPI, 2 км

Артикул: 2014511725-3

Производитель: EBYTE

 3 шт


3-5 раб. дней
От 1 554,40 ₽
От 2 496,94 ₽
От 8 473,22 ₽
От 14 458,36 ₽
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MOD-nRF8001

Приемо-передатчик беспроводной

Артикул: 1902999-1

Производитель: OLIMEX

 6 шт


1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
От 1 738,82 ₽
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