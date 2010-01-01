RTL8211E-VB-CG Приемо-передатчик беспроводной Артикул: 1334504-1 Производитель: RLT 31 шт





1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день. От 1 120,94 ₽ От 33 113,25 ₽ От 68 104,83 ₽ От 143 99,21 ₽ Еще - шт + В корзину Заказать В корзине

GD-RXV6D Приёмо-передатчик общего назначения Артикул: 361240-1 Производитель: TECHWAY 131 шт





1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день. От 1 294,50 ₽ От 9 289,55 ₽ От 17 282,13 ₽ От 36 277,18 ₽ Еще - шт + В корзину Заказать В корзине

TE-CC430F51-433 Приёмо-передатчик общего назначения Артикул: 1048344-1 Производитель: Россия 282 шт





1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день. От 1 698,91 ₽ От 4 687,16 ₽ От 7 669,54 ₽ От 14 657,79 ₽ Еще - шт + В корзину Заказать В корзине

RC1240 Приёмо-передатчик общего назначения Артикул: 277965-1 Производитель: RADCRAFT 34 шт





1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день. От 1 2 738,62 ₽ От 2 2 692,59 ₽ От 4 2 623,55 ₽ - шт + В корзину Заказать В корзине

RT4-433 Приёмо-передатчик общего назначения Артикул: 163580-1 Производитель: TELC 128 шт





1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день. От 1 184,62 ₽ От 12 181,52 ₽ От 25 176,87 ₽ От 51 173,76 ₽ Еще - шт + В корзину Заказать В корзине

RT40-433 Приёмо-передатчик общего назначения Артикул: 736136-1 Производитель: TELC 42 шт





1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день. От 1 395,02 ₽ От 6 388,39 ₽ От 12 378,43 ₽ От 24 371,79 ₽ Еще - шт + В корзину Заказать В корзине

BFP196WNH6327XTSA1 Приёмо-передатчик общего назначения Артикул: 2286880-1 Производитель: INFIN 3583 шт





1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день. От 1 4,40 ₽ От 610 4,33 ₽ От 1250 4,22 ₽ От 3000 4,15 ₽ Еще - шт + В корзину Заказать В корзине

ESP32-PICO-D4 Приёмо-передатчик общего назначения Артикул: 2739133-1 Производитель: ESPRES 135 шт





1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день. От 1 307,43 ₽ От 13 287,87 ₽ От 27 266,46 ₽ От 56 252,18 ₽ Еще - шт + В корзину Заказать В корзине

S2-LPQTR Приёмо-передатчик общего назначения Артикул: 2260534-1 Производитель: ST 1174 шт





1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день. От 1 122,07 ₽ От 33 114,30 ₽ От 68 105,81 ₽ От 141 100,14 ₽ Еще - шт + В корзину Заказать В корзине

ST25DV04K-IER6T3 Компонент RFID Артикул: 2607503-1 Производитель: ST 682 шт





1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день. От 1 49,05 ₽ От 81 45,95 ₽ От 200 42,53 ₽ От 400 40,24 ₽ Еще - шт + В корзину Заказать В корзине

E32-868T30D E32-868T30D, модуль LoRa, SX1276, 868MHz, UART, 8 км Артикул: 2014435732-3 Производитель: EBYTE 2 шт





3-5 раб. дней От 1 1 260 ₽ От 2 1 179,36 ₽ От 8 1 122,78 ₽ От 14 1 087,25 ₽ Еще - шт + В корзину Заказать В корзине

ESP32-WROOM-32U [4MB] Приёмо-передатчик общего назначения Артикул: 2739131-1 Производитель: ESPRES 131 шт





1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день. От 1 343,79 ₽ От 12 321,92 ₽ От 24 297,99 ₽ От 50 282,02 ₽ Еще - шт + В корзину Заказать В корзине

CC1120RHBR Радиочастотный приемопередатчик с поддержкой FSK/GFSK/MSK/OOK электропитание 2.5В/3.3В 32-Pin VQFN EP лента на катушке Артикул: 188671-5 Производитель: Texas 100 шт





3-6 раб. дней От 2 223,02 ₽ От 7 209,35 ₽ От 14 201,55 ₽ От 28 195,32 ₽ Еще - шт + В корзину Заказать В корзине

RAK413BS-ST01 WiFi приёмо-передатчик Артикул: 2586497-1 Производитель: RAK 10 шт





1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день. От 1 450,36 ₽ От 6 442,79 ₽ От 11 431,44 ₽ От 24 423,87 ₽ Еще - шт + В корзину Заказать В корзине

RFM42B-433-S1 RFM42B-433-S1, передатчик 433МГц FSK/GFSK/OOK SPI Артикул: 998168914-3 Производитель: HPRF 8 шт





3-5 раб. дней От 1 1 068,48 ₽ От 10 980,78 ₽ От 40 926,56 ₽ От 70 926,56 ₽ Еще - шт + В корзину Заказать В корзине

BGA616H6327XTSA1 Приёмо-передатчик общего назначения Артикул: 2112358-1 Производитель: INFIN 2205 шт





1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день. От 1 53,25 ₽ От 75 49,85 ₽ От 154 46,15 ₽ От 323 43,68 ₽ Еще - шт + В корзину Заказать В корзине

RAK473MA WiFi приёмо-передатчик Артикул: 2586566-1 Производитель: RAK 50 шт





1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день. От 1 353,65 ₽ От 7 347,71 ₽ От 13 338,80 ₽ От 27 332,85 ₽ Еще - шт + В корзину Заказать В корзине

ST25DV64K-IER6T3 Компонент RFID Артикул: 2607508-1 Производитель: ST 67 шт





1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день. От 1 84,30 ₽ От 44 82,89 ₽ От 90 79,37 ₽ От 200 75,12 ₽ Еще - шт + В корзину Заказать В корзине

ML8088sI Приемо-передатчик беспроводной Артикул: 2259494-1 Производитель: НАВИА 1028 шт





1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день. От 1 897,90 ₽ От 5 840,77 ₽ От 10 778,25 ₽ От 20 736,55 ₽ Еще - шт + В корзину Заказать В корзине

RFM65CW-868S2 RFM65CW-868S2, приемник 868МГц FSK/GFSK/MSK/GMSK/OOK SPI Артикул: 531402572-3 Производитель: HPRF 15 шт





3-5 раб. дней От 1 715,68 ₽ От 10 654,19 ₽ От 40 614,21 ₽ От 70 585,92 ₽ Еще - шт + В корзину Заказать В корзине

ESP32-D0WD Приёмо-передатчик общего назначения Артикул: 2739127-1 Производитель: ESPRES 12 шт





1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день. От 1 229,91 ₽ От 18 215,28 ₽ От 36 199,27 ₽ От 75 188,60 ₽ Еще - шт + В корзину Заказать В корзине

RAK475MA WiFi приёмо-передатчик Артикул: 2586572-1 Производитель: RAK 19 шт





1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день. От 1 409,05 ₽ От 6 402,17 ₽ От 13 391,86 ₽ От 26 384,98 ₽ Еще - шт + В корзину Заказать В корзине

LEA-M8S Приёмо-передатчик общего назначения Артикул: 1910171-1 Производитель: UBLOX 15 шт





1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день. От 1 1 070,06 ₽ От 4 1 001,98 ₽ От 8 927,46 ₽ От 17 877,78 ₽ Еще - шт + В корзину Заказать В корзине

RXQ2-433 Приёмо-передатчик общего назначения Артикул: 234927-1 Производитель: TELC 103 шт





1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день. От 1 1 003,03 ₽ От 3 986,18 ₽ От 6 960,89 ₽ От 12 944,03 ₽ Еще - шт + В корзину Заказать В корзине

RFM50-433 RFM50-433, модем 433МГц FSK/GFSK/OOK UART,SPI,I2C Артикул: 677612284-3 Производитель: HPRF 2 шт





3-5 раб. дней От 1 1 068,48 ₽ От 10 980,78 ₽ От 40 920,68 ₽ От 70 878,09 ₽ Еще - шт + В корзину Заказать В корзине

RFM67W-433S2 RFM67W-433S2, передатчик 433МГц FSK/GFSK/MSK/GMSK/OOK SPI Артикул: 269744865-3 Производитель: HPRF 18 шт





3-5 раб. дней От 1 715,68 ₽ От 10 653,18 ₽ От 40 613,35 ₽ От 70 585,18 ₽ Еще - шт + В корзину Заказать В корзине

BFQ790H6327XTSA1 Приёмо-передатчик общего назначения Артикул: 2201379-1 Производитель: INFIN 169 шт





1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день. От 1 118,98 ₽ От 34 111,42 ₽ От 69 103,13 ₽ От 145 97,60 ₽ Еще - шт + В корзину Заказать В корзине

ESP8266EX ESP8266EX, WiFi приемо-передатчик QFN32 Артикул: 2014431902-3 Производитель: ESPRES 9 шт





3-5 раб. дней От 1 161,28 ₽ От 5 159,48 ₽ От 20 156,63 ₽ От 35 156,63 ₽ Еще - шт + В корзину Заказать В корзине

TDA7210XUMA1 Приёмо-передатчик общего назначения Артикул: 2096617-1 Производитель: INFIN 69 шт





1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день. От 1 122,35 ₽ От 33 114,56 ₽ От 67 106,04 ₽ От 141 100,36 ₽ Еще - шт + В корзину Заказать В корзине

Радиоприемник АМ/ЧМ 5В автомобильного применения 32-Pin VQFN лента на катушке Артикул: 346693-5 Производитель: INF 91 шт





3-6 раб. дней От 6 93,94 ₽ От 18 86,78 ₽ От 35 82,65 ₽ От 69 79,68 ₽ Еще - шт + В корзину Заказать В корзине

ST25DV16K-IER6S3 Компонент RFID Артикул: 2607505-1 Производитель: ST 72 шт





1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день. От 1 64,96 ₽ От 61 60,82 ₽ От 126 56,31 ₽ От 265 53,29 ₽ Еще - шт + В корзину Заказать В корзине

RAK473MB WiFi приёмо-передатчик Артикул: 2586568-1 Производитель: RAK 25 шт





1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день. От 1 353,65 ₽ От 7 347,71 ₽ От 13 338,80 ₽ От 27 332,85 ₽ Еще - шт + В корзину Заказать В корзине

RAK475MB WiFi приёмо-передатчик Артикул: 2586577-1 Производитель: RAK 12 шт





1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день. От 1 729,37 ₽ От 6 682,96 ₽ От 12 632,17 ₽ От 24 598,31 ₽ Еще - шт + В корзину Заказать В корзине

MBC13916NT1 Приёмо-передатчик общего назначения Артикул: 191215-1 Производитель: NXP/FRS 3029 шт





1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день. От 1 51,41 ₽ От 77 48,13 ₽ От 160 44,56 ₽ От 335 42,17 ₽ Еще - шт + В корзину Заказать В корзине

RFM31B-868-S RFM31B-868-S, приемник 868МГц FSK/GFSK/OOK SPI Артикул: 208709711-3 Производитель: HPRF 20 шт





3-5 раб. дней От 1 715,68 ₽ От 10 654,19 ₽ От 40 614,21 ₽ От 70 585,92 ₽ Еще - шт + В корзину Заказать В корзине

RFM42B-868-S1 RFM42B-868-S1, передатчик 868МГц FSK/GFSK/OOK SPI Артикул: 518463119-3 Производитель: HPRF 15 шт





3-5 раб. дней От 1 1 068,48 ₽ От 10 980,78 ₽ От 40 920,68 ₽ От 70 878,09 ₽ Еще - шт + В корзину Заказать В корзине

ESP32-S0WD Приёмо-передатчик общего назначения Артикул: 2739124-1 Производитель: ESPRES 92 шт





1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день. От 1 268,33 ₽ От 13 263,82 ₽ От 26 257,06 ₽ От 54 252,55 ₽ Еще - шт + В корзину Заказать В корзине

TDA7110FHTMA1 Приёмо-передатчик общего назначения Артикул: 2117197-1 Производитель: INFIN 242 шт





1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день. От 1 53,68 ₽ От 45 52,77 ₽ От 93 51,42 ₽ От 194 50,52 ₽ Еще - шт + В корзину Заказать В корзине

RFM31B-433D Приёмо-передатчик общего назначения Артикул: 569220-1 Производитель: HOPERF 6 шт





1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день. От 1 254,20 ₽ От 11 249,93 ₽ От 22 243,52 ₽ От 40 239,25 ₽ Еще - шт + В корзину Заказать В корзине

GL500 Приемо-передатчик беспроводной Артикул: 2107548-1 Производитель: QLINK 12 шт





1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день. От 1 5 839,76 ₽ От 2 5 741,61 ₽ - шт + В корзину Заказать В корзине

RFM67W-868S2 RFM67W-868S2, передатчик 868МГц FSK/GFSK/MSK/GMSK/OOK SPI Артикул: 434020983-3 Производитель: HPRF 18 шт





3-5 раб. дней От 1 715,68 ₽ От 10 654,19 ₽ От 40 614,21 ₽ От 70 585,92 ₽ Еще - шт + В корзину Заказать В корзине

BGA725L6E6327FTSA1 Приёмо-передатчик общего назначения Артикул: 1365243-1 Производитель: INFIN 968 шт





1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день. От 1 22,43 ₽ От 176 21 ₽ От 365 19,45 ₽ От 767 18,40 ₽ Еще - шт + В корзину Заказать В корзине

TDA7116FHTMA1 Приёмо-передатчик общего назначения Артикул: 2117199-1 Производитель: INFIN 474 шт





1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день. От 1 27,41 ₽ От 87 26,95 ₽ От 181 26,26 ₽ От 379 25,80 ₽ Еще - шт + В корзину Заказать В корзине