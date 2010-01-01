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В интернет-магазине Элрус представлены Радиочастотные модули от ведущих мировых производителей по выгодным ценам.
Наименование
|Наименование
|Описание
|Запасы
|Цена с НДС
|Заказать
|RTL8211E-VB-CG
|
Приемо-передатчик беспроводной
Производитель: RLT
|
31 шт
1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
|
|GD-RXV6D
|
Приёмо-передатчик общего назначения
Производитель: TECHWAY
|
131 шт
1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
|
|TE-CC430F51-433
|
Приёмо-передатчик общего назначения
Производитель: Россия
|
282 шт
1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
|
|SIM800 [S2-105MB-Z1612 M32. B08]
|
Приемо-передатчик беспроводной
Производитель: SIMCOM
|
78 шт
1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
|
|RC1240
|
Приёмо-передатчик общего назначения
Производитель: RADCRAFT
|
34 шт
1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
|
|RT4-433
|
Приёмо-передатчик общего назначения
Производитель: TELC
|
128 шт
1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
|
|RT40-433
|
Приёмо-передатчик общего назначения
Производитель: TELC
|
42 шт
1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
|
|BFP196WNH6327XTSA1
|
Приёмо-передатчик общего назначения
Производитель: INFIN
|
3583 шт
1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
|
|ESP32-PICO-D4
|
Приёмо-передатчик общего назначения
Производитель: ESPRES
|
135 шт
1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
|
|S2-LPQTR
|
Приёмо-передатчик общего назначения
Производитель: ST
|
1174 шт
1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
|
|ST25DV04K-IER6T3
|
Компонент RFID
Производитель: ST
|
682 шт
1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
|
|E32-868T30D
|
E32-868T30D, модуль LoRa, SX1276, 868MHz, UART, 8 км
Производитель: EBYTE
|
2 шт
3-5 раб. дней
|
|SIM68M [S2-106ZT-Z1C0K. B05V82NJ. 10.19.7. 9600. REEL]
|
Приемо-передатчик беспроводной
Производитель: SIMCOM
|
5 шт
1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
|
|SIM68M [S2-106ZT-Z1C0Q. B06V13. 10.19.7. 9600. REEL. AXN5.1]
|
Приемо-передатчик беспроводной
|Обновить данные
|ESP32-WROOM-32U [4MB]
|
Приёмо-передатчик общего назначения
Производитель: ESPRES
|
131 шт
1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
|
|CC1120RHBR
|
Радиочастотный приемопередатчик с поддержкой FSK/GFSK/MSK/OOK электропитание 2.5В/3.3В 32-Pin VQFN EP лента на катушке
Производитель: Texas
|
100 шт
3-6 раб. дней
|
|RAK413BS-ST01
|
WiFi приёмо-передатчик
Производитель: RAK
|
10 шт
1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
|
|RFM42B-433-S1
|
RFM42B-433-S1, передатчик 433МГц FSK/GFSK/OOK SPI
Производитель: HPRF
|
8 шт
3-5 раб. дней
|
|BGA616H6327XTSA1
|
Приёмо-передатчик общего назначения
Производитель: INFIN
|
2205 шт
1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
|
|RAK473MA
|
WiFi приёмо-передатчик
Производитель: RAK
|
50 шт
1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
|
|E18-MS1-PCB
|
E18-MS1-PCB, Модуль ZigBee, CC2530, 2.4GHz, UART, I/O, 0.2 км
Производитель: EBYTE
|
12 шт
3-5 раб. дней
|
|ST25DV64K-IER6T3
|
Компонент RFID
Производитель: ST
|
67 шт
1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
|
|ML8088sI
|
Приемо-передатчик беспроводной
Производитель: НАВИА
|
1028 шт
1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
|
|RFM65CW-868S2
|
RFM65CW-868S2, приемник 868МГц FSK/GFSK/MSK/GMSK/OOK SPI
Производитель: HPRF
|
15 шт
3-5 раб. дней
|
|ESP32-D0WD
|
Приёмо-передатчик общего назначения
Производитель: ESPRES
|
12 шт
1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
|
|RAK475MA
|
WiFi приёмо-передатчик
Производитель: RAK
|
19 шт
1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
|
|LEA-M8S
|
Приёмо-передатчик общего назначения
Производитель: UBLOX
|
15 шт
1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
|
|RXQ2-433
|
Приёмо-передатчик общего назначения
Производитель: TELC
|
103 шт
1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
|
|RFM50-433
|
RFM50-433, модем 433МГц FSK/GFSK/OOK UART,SPI,I2C
Производитель: HPRF
|
2 шт
3-5 раб. дней
|
|RFM67W-433S2
|
RFM67W-433S2, передатчик 433МГц FSK/GFSK/MSK/GMSK/OOK SPI
Производитель: HPRF
|
18 шт
3-5 раб. дней
|
|BFQ790H6327XTSA1
|
Приёмо-передатчик общего назначения
Производитель: INFIN
|
169 шт
1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
|
|ESP8266EX
|
ESP8266EX, WiFi приемо-передатчик QFN32
Производитель: ESPRES
|
9 шт
3-5 раб. дней
|
|TDA7210XUMA1
|
Приёмо-передатчик общего назначения
Производитель: INFIN
|
69 шт
1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
|
|ST25DV16K-IER6S3
|
Компонент RFID
Производитель: ST
|
72 шт
1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
|
|SIM68M [S2-106ZT-Z1C0W. B06V14. 10.19.7. 9600. REEL. AXN5.1 QZSS off]
|
Приемо-передатчик беспроводной
Производитель: SIMCOM
|
49 шт
1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
|
|RAK473MB
|
WiFi приёмо-передатчик
Производитель: RAK
|
25 шт
1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
|
|RAK475MB
|
WiFi приёмо-передатчик
Производитель: RAK
|
12 шт
1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
|
|MBC13916NT1
|
Приёмо-передатчик общего назначения
Производитель: NXP/FRS
|
3029 шт
1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
|
|RFM31B-868-S
|
RFM31B-868-S, приемник 868МГц FSK/GFSK/OOK SPI
Производитель: HPRF
|
20 шт
3-5 раб. дней
|
|RFM42B-868-S1
|
RFM42B-868-S1, передатчик 868МГц FSK/GFSK/OOK SPI
Производитель: HPRF
|
15 шт
3-5 раб. дней
|
|ESP32-S0WD
|
Приёмо-передатчик общего назначения
Производитель: ESPRES
|
92 шт
1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
|
|TDA7110FHTMA1
|
Приёмо-передатчик общего назначения
Производитель: INFIN
|
242 шт
1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
|
|RFM31B-433D
|
Приёмо-передатчик общего назначения
Производитель: HOPERF
|
6 шт
1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
|
|SIM5320E [S2-104FH-Z0K3V. B14. NEW REV]
|
Приемо-передатчик беспроводной
Производитель: SIMCOM
|
15 шт
1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
|
|GL500
|
Приемо-передатчик беспроводной
Производитель: QLINK
|
12 шт
1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
|
|RFM67W-868S2
|
RFM67W-868S2, передатчик 868МГц FSK/GFSK/MSK/GMSK/OOK SPI
Производитель: HPRF
|
18 шт
3-5 раб. дней
|
|BGA725L6E6327FTSA1
|
Приёмо-передатчик общего назначения
Производитель: INFIN
|
968 шт
1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
|
|TDA7116FHTMA1
|
Приёмо-передатчик общего назначения
Производитель: INFIN
|
474 шт
1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
|
|E07-433M20S
|
E07-433M20S, Радиомодуль, CC1101, 433MHz, SPI, 2 км
Производитель: EBYTE
|
3 шт
3-5 раб. дней
|
|MOD-nRF8001
|
Приемо-передатчик беспроводной
Производитель: OLIMEX
|
6 шт
1 день ? При подтверждении оплаты до 13:00 заказ будет укомплектован на следующий день.
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